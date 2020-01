Verkoop elektrische auto's door het dak

Op een haar na werden er afgelopen jaar 30.000 Tesla's Model 3 verkocht. Daarmee troefde de Amerikaan traditionele bestsellers als de Volkswagen Polo (12.920), Ford Focus (10.478) en de Volkswagen Golf (9.263) ruimschoots af. Ook de Kia Niro (9.235) moest de Tesla Model 3 voor laten gaan.



Ook succes voor Audi e-tron

De elektrische Audi e-tron heeft eveneens een succesvolle maand achter de rug. In december werden er zo'n 2000 op kenteken gezet, meer dan in alle elf voorgaande maanden tezamen. Dat was grotendeels te danken aan de aangepaste, goedkopere versie van de e-tron die Audi net voor de jaarwisseling uitbracht. In totaal wist importeur Pon in 2019 ongeveer 3300 e-trons weg te zetten.







Volkswagen bestverkochte merk 2019



In de merkenranglijst moet Tesla (ca. 31.000) nog wel twee oudgedienden voor zich laten: Volkswagen (ca. 47.500 stuks) en Opel (ca. 33.000) waren in 2019 het populairst onder Nederlandse autokopers. Toch blijft het een knappe prestatie voor zo'n jong merk. In totaal werden er in 2019 ruim 446.000 nieuwe auto's verkocht in Nederland, een fractie meer dan in 2018.



Tesla blijft kwetsbaar



Maar als we de cijfers nader bestuderen, blijkt Tesla wel érg afhankelijk van één model. Want terwijl de Model 3 niet aan te slepen was, werden er van de Model S en de Model X nog geen duizend exemplaren verkocht. Op de Tesla Model Y moeten we nog wachten tot 2021. We zijn dan ook benieuwd hoe het Tesla in 2020 vergaat.



Nieuwe elektrische auto's 2020



Komend jaar moet de Model 3 immers opboksen tegen een hele verzameling elektrische nieuwkomers. Bovendien worden de bijtellingsregels voor elektrische auto's minder gunstig. Auto's van 45.000 euro en duurder worden daardoor het hardst getroffen. Dan hebben we het over EV's als de Polestar 2, Ford Mustang Mach-E, Volvo XC40 Recharge en BMW iX3. Maar er wordt vooral veel verwacht van de Volkswagen ID.3. Die wordt aanzienlijk goedkoper dan de Model 3 en zal minder last ondervinden van het aangepaste bijtellingsregime. Een segmentje lager geldt dat nog sterker. Auto's als de Opel Corsa-e, de Peugeot e-208, de Mini Electric, de Honda E en de DS 3 Crossback E-tense blijven allemaal ruim onder de kritische grens van 45.000 euro.