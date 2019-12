Wij hebben een zwak voor de Sono Sion. De betaalbare elektrische auto heeft zonnepanelen aan de buitenkant en mos in het dashboard. Die panelen zorgen voor 34 kilometer extra range op een zonnige dag. Het mos houdt de luchtvochtigheid in de cabine op peil en filtert tot 20 procent van de vieze deeltjes uit de lucht. Bovendien kun je het onderhoud grotendeels zelf uitvoeren. Kortom: het is geen mooie auto, maar wel een slimme.

50 miljoen euro in 30 dagen

Om de Sono Sion productieklaar te maken, is veel geld nodig. Op Sonomotors.com lezen we dat het bedrijf er met conventionele investeerders niet uitkwam. Ze moesten teveel concessies doen. In plaats daarvan werd de achterban om geld gevraagd, 50 miljoen euro maar liefst. En dat had de afgelopen 30 dagen ingelegd moeten worden.

Crowdfunding Sono Motors verlengen?

Nu is de deadline verstreken en staat de teller op 32.519.405 euro. Dat is evengoed een indrukwekkend bedrag, maar het is niet genoeg. Sono Motors heeft besloten zijn supporters te laten stemmen over het verzetten van de deadline. Als zij akkoord gaan, dan loopt het crowdfundingproject door tot 20 januari 2020. De uitslag van de stemming verwachten we op 3 januari. Ze zullen toch niet de stekker eruit trekken?