89% minder CO2, gemaakt van plantenresten – Dit is HVO100-brandstof

HVO100 staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en wordt gewonnen uit plantenresten en ander organisch materiaal. Peugeot beargumenteert dat de uitstoot van de duurzame brandstof is gecompenseerd, nog voordat de verbranding plaatsvindt. De planten hebben namelijk al CO2 uit de atmosfeer opgenomen. Ze worden trouwens niet speciaal voor dit doel verbouwd, het is restmateriaal. Op deze manier wordt de CO2-uitstoot teruggebracht met 89 procent.

Lusten andere dieselmotoren HVO100 ook?

Peugeot denkt dat HVO100 ideaal is voor bedrijven en gemeenten die hun dieselauto’s niet zomaar kunnen verruilen voor elektrische modellen. Een switch van brandstof is een goede tussenoplossing. Aanzien dat voor Peugeots met een Euro 5- of Euro 6-dieselmotor geen technische aanpassingen vereist, doet vermoeden dat dieselmodellen van andere automerken HVO100 ook ‘lusten’.

HVO100 wordt geraffineerd in Rotterdam en is een product van het Finse bedrijf Neste. Niet te verwarren met Nestle – een handvol Smarties oplossen in een beker Nespresso is niet hetzelfde als HVO100. De alternatieve brandstof wordt al gebruikt in de scheepvaart en het wegtransport.

“Particulieren mogen een tank met HVO100 op eigen terrein laten plaatsen.”

HVO100 tanken en kosten

Waar kun je als automobilist zelf HVO100 tanken? Op dit moment is de beste optie: bij je thuis. Particulieren mogen volgens Peugeot een tank met het spul op eigen terrein laten plaatsen. De brandstofkosten liggen zo’n 10 a 20 cent per liter hoger. Daar staan een iets lager verbruik tegenover. De schonere verbranding zorgt er ook voor dat er minder AdBlue doorheen gaat.

We zijn benieuwd of de Nederlandse overheid HVO100 gaat omarmen. We voorzien (lees: hopen op) een situatie waarbij je voor dieselauto’s minder wegenbelasting hoeft te betalen als je altijd op HVO100 rijdt. Hoe de overheid dat controleert? Misschien kan Peugeot een systeem uitvinden …