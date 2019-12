Wat koop jij met het winnende lot in de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij?

"Welke auto zou jij kopen als geld geen rol speelt?" Je kunt mij geen moeilijkere vraag stellen. Met een onbeperkt budget zou ik een autocollectie samenstellen die het Louwman Museum in Den Haag deed verbleken. Maar met een winnend lot in de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is het budget niet ongelimiteerd. Ik mag m'n 30 miljoen bovendien maar aan vijf auto's uitgeven. Welke? Dat verandert bij mij zo ongeveer met het uur, dus laat ik een keuze maken. Dit zijn ze. Op dit moment.

5. Land Rover Defender 110

Ik heb 'm nog niet in het echt gezien, maar ik bestel de nieuwe Land Rover Defender nu alvast. Ik heb 'm nodig om mijn nummer 1 te kunnen transporteren. Ik vind de nieuwe Defender geweldig, een échte Land Rover zonder dat het retrosausje er te dik overheen is gegoten. Ik heb 30 miljoen euro te besteden, dus ik kies voor de vetste Defender van allemaal: de 'One-Ten' (met lange wielbasis) als 400 pk sterke P400, in de meest terreinvaardige X-uitvoering met Explorer Pack en een hele waslijst aan andere smakelijke opties. De eerste 156.903 euro (!) is gespendeerd!

4. Porsche Taycan 4S

Elektrische auto's hebben de toekomst, daar ben ik sinds de onthulling van de Porsche Taycan van overtuigd. Dat er een Taycan in mijn collectie komt, is dan ook onvermijdelijk - al heb ik getwijfeld over de Ford Mustang Mach-E. Maar nee: de elektrische Porsche geeft op dit moment de toon aan onder de EV's, dus die moet het worden. De Taycan 4S is mij snel genoeg (0-100: 4 seconden) en met een bereik van zo'n 450 kilometer (met optioneel Performance Battery Plus) kan ik prima leven. Helemaal wanneer er de komende jaren overal en nergens van die supersnellaadstations uit de grond gestampt worden, waar je in 5 minuten tijd 100 kilometer bij laadt. Katsjing: en weer 116.786 euro over de balk.

3. Dodge Challenger SRT Demon

Belachelijk natuurlijk, 840 pk. Maar wat de hek, ik vind de Dodge Challenger geweldig en als er dan toch eentje moet komen, dan ook maar meteen de allerdikste. Op zijn monsterlijke 6,2-liter HEMI-V8 is een mechanische compressor geschroefd met een inhoud van 2,7 liter. Als het je lukt om alle vermogen 'smoothly' op het asfalt te krijgen, dan knalt de Demon in tweeënhalve tel naar de 100. De kwartmijl? In 9,65 seconden! De Challenger SRT Demon is de snelste, niet-elektrische productieauto ooit. In Spanje staat een donkergroene Demon te koop, voor 182.500 euro. Ik ben een paar dagen weg!

2. Ford Focus RS

Niet al mijn auto's hoeven meer dan een ton te kosten. Dat laat de Ford Focus RS zien. Inderdaad, die van de eerste generatie. Jaren geleden heb ik er mee mogen rijden, en sindsdien ben ik verkocht. Het keiharde onderstel, de voorwielen die het stuur uit je handen willen rukken zodra je er vermogen op loslaat, de tamelijk lompe manier waarop de turbodruk wordt opgebouwd, de losse achterkant in snelle bochten ... Ik wil een Focus RS! Er staat een heel mooi exemplaar bij een dealer in Düsseldorf, met slechts 58.000 kilometer op de klok. Met plezier betaal ik er de gevraagde 26.800 euro voor.

1. Shelby Cobra Daytona

Met nog 29.517.011 euro vrij te besteden aan één auto, is alleen de klassieke Ferrari 250 GTO boven budget. Die gaat op veilingen weg voor nóg meer geld. Maar ik heb niet zoveel met historische Ferrari's. Mijn droomauto aller droomauto's is de Shelby Cobra Daytona. Deze gestroomlijnde variant van de heroïsche AC Cobra won in 1965 de titel in de GT-klasse van het WK Sportscars. Dus hij klinkt niet alleen heel bruut, hij weet al zijn luidruchtige vermogen ook nog eens heel efficiënt om te zetten in snelheid. Een paar jaar geleden werd er een Daytona verkocht voor 8 miljoen euro. Met 29,5 miljoen op zak, koop ik er vier! Of is dat vals spelen? (foto: © Mecum Auctions)