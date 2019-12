Lamborghini-kopers zijn verrassend jong

“De meeste Urus-kopers zijn tussen de 45 en 55 jaar oud”, zei Domenicali tegen Automotive News Europe. “Onze supercarklanten zitten tussen de 30 en 45 jaar.” De Italiaan verwacht dat in 2019 zo’n 55 procent van alle verkochte Lamborghini’s een Urus zal zijn. De maximumcapaciteit is voorlopig 4500 suv’s per jaar.

Verkooprecord

Lamborghini ligt op koers voor een negende verkooprecord op rij. In 2019 blijft de teller naar alle waarschijnlijkheid staan op ongeveer 8200 auto’s. Vanaf 2020 zal dat aantal stabiliseren op zo’n 8500 exemplaren. “Dit om de exclusiviteit te behouden”, aldus Domenicali, “en om de tweedehandsprijzen op peil te houden.”

Vierde model

Op termijn wil Lamborghini doorgroeien naar 10.000 auto’s per jaar, maar daar is volgens Domenicali een vierde model voor nodig. “Die komt op z’n vroegst pas in 2025. We denken aan een 2+2 GT. Het ontwerp is al bijna klaar, maar het project staat op standby. We moeten besluiten nemen over het platform en de aandrijflijn. Volledig elektrisch is een optie.”

One-offs

Lamborghini heeft het succes van Ferrari Special Projects gezien en wil ook een punt van de one-off-taart. Van de 2 miljoen kostende Sian worden 63 stuks gebouwd, gevolgd door een trackdayspecial die volgend jaar zijn debuut maakt. Domenicali zegt twee klanten te hebben die om een unieke Aventador hebben gevraagd. Daar moeten ze minimaal 3,5 miljoen euro voor neertellen.