Audi RS Q8 kost in Nederland 72.000 euro meer dan in Duitsland

Eigenlijk boeit het natuurlijk niet hoeveel de Audi RS Q8 kost. De 600 pk en 800 Nm sterke super-suv is er alleen voor de ‘happy few’ en die malen niet om een tienduizendje hier en daar. Als het ding er maar dik uitziet en hard gaat.

Top van 305 km/h

De 4,0-liter twinturbo V8 van de RS Q8 sleurt er flink aan. Volgens Audi gaat zijn top-suv in 3,8 tellen naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/h, maar wie er wat geld tegenaan smijt – en het RS Dynamic-pakket bestelt – mag door tot 305 km/h.

Officieel verbruik

Lachwekkend is de ‘efficiency’ waar Audi het in zijn persbericht over heeft. Welke efficiency? Volgens de fabriek heeft de RS Q8 een gemiddeld verbruik van 1 op 8,2. In de praktijk is dat dus nog een stuk erger.

Concurrentie

Wie geen Audi wil, kan bij BMW terecht voor een X5 M (530 pk, 142.473 euro), of bij Porsche voor een Cayenne Turbo S (680 pk, 194.200 euro). De Range Rover Sport SVR (575 pk) en Maserati Levante Trofeo (580 pk) zijn met respectievelijk 208.940 en 241.888 euro een stuk duurder.