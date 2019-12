Opel onthult tweede stekkerhybridevariant van Grandland X

De Grandland X Hybrid en Hybrid4 worden aangedreven door een 1,6-liter turbobenzinemotor. In de Hybrid4 wordt de krachtbron ondersteunt door twee elektromotoren, wat voor een gecombineerd vermogen van 300 pk zorgt. De Hybrid moet het met een elektromotor minder doen. Zijn vermogen ligt op 224 pk, waarmee hij in 8,9 seconden van stilstand naar 100 km/h gaat en door naar een top van 225 km/h.

Maximaal 57 kilometer elektrisch

Beide hybrides maken gebruik van een 13,2-kWh batterijpakket. De elektrische actieradius van de Grandland X Hybrid is maximaal 57 kilometer. Wie de rijmodus niet in Electric, maar in Hybrid zet, zou in theorie een gemiddeld verbruik van 1 op 66 moeten kunnen scoren. Wat in de praktijk nooit gaat lukken natuurlijk. Standaard heeft de Opel een 3,7-kW lader aan boord. Met de optionele 7,4-kW lader is de batterij in minder dan twee uur vol.