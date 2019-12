Het belooft een episch avontuur te worden, met prachtige natuurbeelden, gezellige ruzies en gevaarlijke situaties. Hopelijk hebben ze het aantal aanvaringen dat overduidelijk in scène is gezet, tot een minimum beperkt. De Seamen-aflevering is een lange special; hij duurt 1 uur en 31 minuten.



The Grand Tour zonder tent of publiek

Seizoen 4 van The Grand Tour heeft een nieuwe insteek: weg zijn de tent, het publiek en de korte video-items. In plaats daarvan krijgen we een serie van lange specials voorgeschoteld. We hadden al zo’n vermoeden dat Jeremy Clarkson dit bedoelde toen hij aan het eind van seizoen 3 emotioneel afscheid nam van het aanwezige publiek en het oude format.

Seamen gratis kijken met proefperiode

Vanaf vandaag staat de eerste aflevering van het vierde seizoen op streamingdienst Amazon Prime. Je kunt The Grand Tour presenteert Seamen gratis kijken met de proefperiode van 30 dagen. Als je om nog een kijktip verlegen zit: het eerste seizoen van Tom Clancy’s Jack Ryan is een aanrader.