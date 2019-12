30 jaar Lexus LS

In Nederland waren 2011 en 2012 mooie Lexus-jaren. Van de bijtellingsgunstige Lexus CT 200h wist de importeur in die twee topjaren ruim 6000 stuks van de hybride hatchback te slijten. Maar daarvoor en daarna bleven de verkoopcijfers van Lexus in de Lage Landen aan de bescheiden kant. En dat terwijl het merk inmiddels een vrij compleet gamma heeft. In verband met het 30-jarige jubileum biedt Lexus van een aantal modellen speciale Edition 30-uitvoeringen aan. Helaas gaat het pretpakket voorbij aan de volledig elektrische Lexus UX 300e Electric, want die komt pas half 2020 naar Europa.



Alexis wordt Lexus

Wist je trouwens dat het de bedoeling was dat Toyota's luxemerk Alexis zou gaan heten? Maar in de jaren 80 riep die naam te veel associaties op met de onsympathieke Alexis Carrington (gespeeld door Joan Collins), een van de hoofdpersonen in de populaire tv-serie Dynasty.

Lexus LS beste auto ter wereld?



Het begon in 1989 allemaal met de Lexus LS. Deze extreem comfortabele limo is in Europa altijd ondergewaardeerd gebleven, maar in onder meer de VS zijn ze er dol op. Sterker nog, toen Ford-directeur Alan Mulally in 2006 aantrad, gaf hij toe dat hij een Lexus LS 430 had. Omdat dit 'the best car in the world' was. Dat was inderdaad de kreet waarmee Lexus de LS 400 in 1989 introduceerde. In de VS streefde de LS 400 in verkoopaantallen de Mercedes S-klasse en BMW 7-serie binnen een paar jaar voorbij.



Italiaans Lexus-logo

De oorspronkelijke Lexus had een vrij rechtlijnig ontwerp, net zoals het logo. Dat is niet getekend door een creatieve Japanner, maar door de Italiaanse meesterontwerper Giorgetto Giugiaro.

Nepnagels voor optimale bedienbaarheid



De eerste LS werd met drie soorten nepnagels getest omdat Lexus er zeker van wilde zijn dat alle knoppen en toetsen voor iedereen goed te bedienen waren.

31 dagen werk voor 1 stuur

Heb je een Lexus LS van de vierde generatie met het optionele houten stuur? Aai er dan nog maar eens lief over. Het heeft de handwerkslieden van Lexus 31 dagen gekost om het speciaal voor jou te vervaardigen!



Beroemde Lexus LS-rijders

Onder de rijke clientèle van de Lexus LS zit zowel nouveau riche als oud geld. Beroemde LS-eigenaren zijn bijvoorbeeld Steven Spielberg en prins Albert van Monaco.

Lexus gaat Rolls-Royce achterna



Op de kwaliteit van het toegepaste leer is Lexus voor zijn topmodel net zo streng als Rolls-Royce: het komt van koeien die in prikkeldraadvrije wieden grazen. Zo wordt voorkomen dat zij hun huid openhalen. Want wie wil er nu prikkeldraad-littekens in zijn LS?