Volkswagen 1500 en 1600: een Kever met manieren

Verblind door het ongekende succes van de Kever, denkt Volkswagen het koperspubliek te kunnen verleiden met oude wijn in nieuwe zakken. Op dezelfde technische basis als de Type 1 (Kever) en Type 2 (VW-bus) verschijnt de Type 3, bij ons beter bekend als de Volkswagen 1500 of ‘Ponton’. Vreemdmerkrijders die aanvankelijk nog nieuwsgierig en verheugd de moderne sedan en combi hebben bewonderd, druipen af bij het horen van het aloude boxergeknetter en bij het zien van de beperkte binnenruimte.

Hogerop voor trouwe Kever-rijders

Toch trekt niet iedereen zijn neus op voor de nieuwe, grote Volkswagen, met zijn sterkere motor, luxere aankleding en verbeterde comfort. Vooral trouwe Kever-rijders die een stapje hogerop willen, vinden de Ponton een prima optie. Dat de auto technisch vrijwel identiek is aan de Kever, beschouwen zij juist als een pluspunt. De Kever is weliswaar niet het toonbeeld van verfijning en comfort, betrouwbaar is hij des te meer.

Verkeerde kleding

Autojournalisten zijn echter hard in hun oordeel over de nieuwe 1500. De grote Volkswagen mag dan duidelijk duurder zijn dan de Kever, het weggedrag is niet veel beter en als gevolg van de korte wielbasis valt de binnenruimte eveneens tegen. Vergeleken met de Kever biedt de dubbele bagageruimte (voor en achter) een behoorlijke inhoud, maar een auto als de Opel Rekord is nog veel beter op de bagagewensen van een gemiddeld gezin berekend. Een goede verwarming? Dat vond Volkswagen iets voor watjes. Het merk huldigde het credo dat slecht weer niet bestaat; wie het ’s winters koud krijgt, draagt in de optiek van de fabrikant simpelweg de verkeerde kleding.

Voor sportievelingen

In een poging de koele reacties op de Type 3 te pareren, breidt Volkswagen het programma in 1965 uit met de 1600 TL (Touren Limousine). Met zijn fastback-carrosserie moet de TL sportief georiënteerde automobilisten voor zich winnen, maar daarin slaagt hij nauwelijks. Vooral op de thuismarkt oogst de nieuwe carrosserievariant veel hoon. Volgens de criticasters staat TL voor Traurige Linie (droevig lijnenspel), want de passagiers achterin worden nogal verdrietig van het gebrek aan hoofdruimte en bijna niemand wordt blij van het voor die tijd aparte design. Dat de motor met 100 cc is opgeboord van anderhalve naar 1,6 liter, en dat het vermogen is gestegen van 45 naar 54 pk, laat het gros van de potentiële clientèle steenkoud.

Bloedheet

Tegenover de koele reacties en het in de winter steenkoude interieur, staat een vaak te hoog oplopende temperatuur in de motorruimte. Om extra bagageruimte te creëren, hebben de technici de motor in de Ponton lager geplaatst dan in de Kever. Hierdoor slibben de koelribben onder op de luchtgekoelde boxer dicht met vuil en zorgt de rijwind onvoldoende voor verkoeling. Het uiteindelijke resultaat is dat veel Ponton-rijders met oververhitte motoren te maken krijgen. Daar gaat je reputatie als bouwer van oerbetrouwbare techniek …

In afwachting van de Golf

In 1973, na twaalf jaar en evengoed 2,5 miljoen verkochte exemplaren moet de Volkswagen 1500/1600 het veld ruimen. Nu lijkt een productieaantal van 2,5 miljoen niet verkeerd, maar als je weet dat er van de Kever in diezelfde periode bijna 14 miljoen stuks van de band lopen, dan valt dat cijfer zwaar tegen. Dat de 'Ponton' inmiddels sterk verouderd is, zullen trouwe Volkswagen-kopers spoedig ontdekken. Een jaar na het afscheid van de 1500/1600, verschijnt de Golf op de markt.

Geïnteresseerd in de aanschaf van een Volkswagen 1500 of 1600? Lees alle kooptips over de auto na in Classic Cars nummer 34.