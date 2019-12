Met deze superbusjes zijn Sint en Piet pakjesavond snel de baas

Zie de maan schijnt door de bomen, het heerlijk avondje is gekomen. Sint en Piet moeten zo langs 17 miljoen mensen. Een helse taak die je niemand zou toewensen. Op de daken was Amerigo eens sneller dan het geluid, maar de schimmel is oud geworden, naar verluidt. Daarom hierbij enkele alternatieven voor het paard, want met deze superbusjes is pakjesavond zo geklaard.