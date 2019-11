'Gebrek aan kennis over rijhulpsystemen kan voor gevaarlijke situaties zorgen'

Ongeveer de helft van de nieuwe auto’s is voorzien van rijhulpsystemen, zoals een noodremsysteem of adaptive cruise control. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid weten bestuurders vaak niet wat de elektronische assistenten wel of niet kunnen. Dat gaat twee kanten op. Ten eerste leggen de verkopers bij aflevering niet goed uit hoe de systemen werken, waardoor veel klanten ze maar niet gebruiken. Ten tweede zijn er automobilisten die juist overschatten hoe competent de elektronische hulpjes zijn. Die vertrouwen te veel op de auto en letten daardoor niet goed op.

Zwarte doos

Verder zou ook de overheid te weinig kennis hebben van rijhulpsystemen, schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid. “Bij toelating van nieuwe auto’s op de openbare weg heeft de overheid onvoldoende toezicht op de werking van systemen in verschillende omstandigheden. Hierdoor is niet helder of het systeem daadwerkelijk doet wat het moet doen.” Elektronische assistenten kunnen bij een ongeval als zwarte doos fungeren, maar de politie heeft vaak niet de mogelijkheid om de benodigde gegevens uit te lezen.

Overschatting

Om terug te komen op de bestuurders die hun auto’s overschatten: een half jaar geleden deed het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) daar onderzoek naar. Het legde de namen van vijf assistentiesystemen voor aan 2000 automobilisten: Autopilot (Tesla), Driving Assistant Plus (BMW), ProPilot Assist (Nissan), Super Cruise (Cadillac) en Traffic Jam Assist (Audi). Aan die mensen werd vervolgens gevraagd of het veilig zou zijn om de handen van het stuur te halen, de telefoon aan te nemen, een dutje te doen, et cetera.

Misleidende reclame

Uit de antwoorden bleek dat bijna 50 procent van de respondenten denkt dat je met ingeschakelde Autopilot je handen van het stuur kunt halen. "In het instructieboekje van Tesla staat duidelijk dat je dat niet kunt doen", aldus IIHS-directeur David Harkey, "Fabrikanten moeten beter nadenken over de boodschap die een naam uitdraagt." Twee Amerikaanse consumentenorganisaties hebben al eerder geklaagd dat de naam Autopilot misleidende reclame is. Want Tesla kan wel beweren dat het slechts een assistentiesysteem is, op de website staat gewoon 'volledig zelfrijdende besturing'.