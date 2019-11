Facelift Renault Espace (2020) heeft weinig om het lijf

We moesten even onze onderste bureaulade induiken om de foto's van de Renault Espace op te duikelen. Hoe ziet-ie er ook al weer uit? En wat zijn de verschillen met de vernieuwde Espace voor 2020? Welnu, die zijn minimaal. De adaptieve Matrix LED-koplampen kregen een iets andere lay-out, en de lijnen in de bumpers liggen iets anders. Nieuwe wielen en de kleur Rouge Millésime (vrij vertaald: 'achterhaald rood') vind je ook op de vernieuwde Espace.

Compatible

De Renault Espace is bij uitstek een auto die het leven van zijn inzittenden zo aangenaam mogelijk wil maken. Met het bestaande multimediasysteem lukte dat niet meer, zodoende heeft Renault de software geüpdatet. Op die manier is de bediening vereenvoudigd. Ook is het systeem nu compatible met Android Auto en Apple CarPlay. De middenconsole heeft een iets andere vorm, waarbij de cluster met de hendel voor de automaat doorloopt tot onder de armsteun. Dat schept ruimte voor een groter opbergvakje rechts in de middentunnel.

Autonoom

Ten slotte is de Renault Espace voorbereid op autonoom autorijden op niveau 2. Dat houdt in dat de adaptieve cruisecontrol is gekoppeld aan een spoorassistent, die de auto vanuit stilstand tot 160 km/h in het midden van de rijstrook houdt. Wanneer je je handen van het stuur haalt, klinken na 13 seconden de alarmbellen: hoe háál je het in je hoofd!

Na de winter

De vernieuwde Renault Espace komt komende lente naar Nederland. Tegen die tijd zullen ook de prijzen van de auto bekend worden gemaakt.