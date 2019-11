Lexus UX gaat mee met de elektrische stroom

Dat Toyota werkte aan volledig elektrische auto's, was geen geheim meer. Maar wanneer de eerste 100% op stroom rijdende Toyota op de markt zou komen, was nog niet duidelijk. In feite heeft Toyota natuurlijk al een elektrische auto: de Mirai, die met zijn brandstofcel stroom haalt uit waterstof.

Lexus UX 300e Electric medio 2020 in Nederland

In China is nu een Toyota-product onthuld dat verse stroom put uit een snellader, wallbox of het stopcontact. Het is echter geen Toyota, maar een Lexus: de UX 300e Electric. En hij komt ook naar Nederland. Dat duurt overigens nog wel even: deze BEV (Battery Electric Vehicle) verschijnt 'medio 2020' op de Nederlandse markt, zo vermeldt het persbericht. Het kan dus zomaar nog een jaartje duren.

400 kilometer op een acculading

De Lexus UX 300e Electric wordt aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 204 pk. Het batterijpakket is tussen de voor- en achteras in de vloer van de auto verwerkt, en heeft een capaciteit van 54,3 kWh. Berekend aan de hand van de NEDC-norm, moet de Lexus UX 300e Electric daarmee in staat zijn 400 kilometer op één acculading te rijden. Een WLTP-indicatie deelt Lexus niet. Hoe lang het duurt om de batterijen vanaf 'nul' weer helemaal op te laden, verklapt het persbericht niet.

Lexus op waterstof een reële optie

Lexus laat in hetzelfde persbericht ook meteen weten dat het spoedig een plug-in hybride zal onthullen, die naast de reguliere Hybrid-modellen en de UX 300e Electric wordt geleverd. En met de brandstofceltechniek van de nieuwe Toyota Mirai in huis, is een Lexus op waterstof natuurlijk ook een reële optie.