Mini John Cooper Works GP heeft geen achterbank

Heel even terug in de tijd, want Mini bracht eerder een John Cooper Works GP op de markt. Die was 218 pk sterk, 40 kilogram lichter dan de gewone John Cooper Works en werd in een oplage van 2000 stuks gebouwd.

Onbegrensde topsnelheid



De nieuwste rolt slechts 3000 keer van de assemblagelijn. Hij heeft dezelfde 2,0-liter turbomotor als de Mini Clubman en Countryman John Cooper Works, dus met 306 pk en 450 Nm. Dat maakt de GP goed voor een 0-100-sprint in 5,2 seconden en een onbegrensde topsnelheid van 265 km/h.

Zonder achterbank



Net als zijn voorganger moet de hardcore hatch het doen zonder achterbank. Verder is de John Cooper Works GP voorzien van een sportonderstel (waardoor hij een centimeter lager ligt), sterkere remmen, een sperdifferentieel op de vooras en een ruiger klinkende uitlaat.

Nordschleife-tijd

Dat het niet allemaal ‘show and no go’ is, bewijst de Nordschleife-tijd van de kersverse GP. Die ligt op iets meer dan 7:56 minuten. Ter vergelijking: het vorige model kwam tot 8:23 minuten. De tweede generatie John Cooper Works GP komt in maart op de markt. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend.