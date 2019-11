Peugeot gaat deelnemen aan hypercarklasse op Le Mans

In het FIA World Endurance Championship zijn vanaf 2020 zogenoemde hypercars toegestaan. Het LMP1-klassement – waarin LMP staat voor ‘Le Mans Prototype’ – is de laatste jaren flink uitgedund. Na de terugtrekking van Audi, was Toyota in 2019 het enige fabrieksteam. Om deelname aan de 24 uur van Le Mans minder duur te maken, heeft de organisatie daarom de hypercarklasse bedacht.

Toyota en Aston Martin

Volgens Peugeot heeft dat de doorslag gegeven. Andere merken die hebben besloten om deel te nemen zijn Toyota (met de eerder onthulde GR Super Sport Concept) en Aston Martin (met een raceversie van de Valkyrie). In die zin gaan we volgend jaar terug naar midden jaren negentig, toen Le Mans het jachtterrein was voor supersporters als de McLaren F1 en Ferrari F40.

Group C-klasse

Daarvoor was Group C de dominante klasse. Peugeot debuteerde eind 1990 met de 905 en won de 24 uur van Le Mans in 1992 en 1993. De 905 was een dicht sportprototype met 650 pk sterke V10 achterin. Zijn opvolger – de eveneens Le Mans-winnende 908 HDi FAP – had twee cilinders meer en verstookte diesel. Hij reed zijn laatste race in 2011.