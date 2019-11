Elektrische Morris JE knipoogt naar de jaren vijftig

Hij doet ons denken aan de Citroën Type H. Dat is een moderne Citroën Jumper, die door een carrosseriebouwer voorzien is van een HY-achtig uiterlijk. Met dat verschil dat de Morris JE niet op een bestaande bestelwagen is gebaseerd. De JE is een ontwikkeling van Morris Commercial, een Brits bedrijf dat met Chinees geld wordt gefinancierd.

Peperduur

Details over de elektrische aandrijflijn zijn niet bekend, maar volgens Morris Commercial heeft de JE een actieradius van maximaal 320 kilometer. Hij staat op een lichtgewicht modulair chassis, heeft bodypanelen van koolstofvezel en kan achterin twee volgeladen Euro-pallets meenemen. Het grote probleem is de prijs. De JE kost liefst 60.000 pond (70.000 euro).