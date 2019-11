Dit zijn de vijf mooiste autoroutes van Nederland

1. Haarspeldbochten op de Veluwe

Verken de stuwwal bij Oosterbeek, ontdek op de Posbank dat Nederland heel veel leuke haarspeldbochten heeft en verbaas je over de prachtige landschappen van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Deze route begint in Ede en voert je via Arnhem, Dieren, Loenen, Hoenderloo en Otterlo weer terug naar Ede.

2. Zuid-Limburg

Heb je ook het gevoel dat je al een beetje in het buitenland bent als je de A2 richting Maastricht afrijdt? Zonde om door te rijden: verlaat de snelweg en ontdek de charmes van Maastricht, beklim de uitzichttoren op de Vaalserberg en bewonder de vakwerkhuizen in de talrijke charmante plaatsjes. De route begint in Slenaken, waarna je je weg kunt vervolgen door de bordjes van de Mergellandroute te volgen.

3. Drenthe: Hondsrug en hunebedden

Geen reis naar Drenthe compleet zonder hunebedden gezien te hebben. Maar Drenthe heeft veel meer te bieden. De ANWB-route begint in Noord-Sleen en gaat onder meer langs Gieten, Odoorn en Schoonloo. Heb je tijd over, bezoek dan het Noorder Dierenpark in Emmen of het Drents Museum in Assen. Muziekliefhebbers moeten in Grolloo beslist het Cuby Museum bezoeken, dat de blues van Cuby & The Blizzards levend houdt.

4. Flevoland: wat ooit de Zuiderzee was …

Wat een fascinerend idee om rond te rijden op een plek die 80 jaar geleden nog water was! Begin in Lelystad en rijd via de Noordoostpolder door het drooggelegde land dat ooit de woeste Zuiderzee was. Snuif in de smalle straatjes van het voormalige eiland Urk de lokale visserscultuur op, bezoek Schokland (dat op de Werelderfgoedlijst staat) en beklim de Poldertoren van Emmeloord, die al van verre zichtbaar is.

5. Zeeland: de lusten en lasten van het water

De provincie Zeeland heeft een haat-liefdeverhouding met het water, die je al rijdend ontdekt. Het vergaarde rijkdom in de Gouden Eeuw dankzij de bloeiende handel zie je bijvoorbeeld aan de prachtige patriciërshuizen in de binnenstad van Middelburg. Yerseke is beroemd vanwege de mosselen. Maar de zee wierp ook zijn schaduw over de provincie: de Watersnoodramp van 1953 liet diepe sporen na. Het was de aanleiding voor de Deltawerken – ook wel het achtste wereldwonder genoemd. En vergeet ook niet om Neeltje Jans en het oude stadje Zierikzee te bezoeken!

