Jammerdebammer: maximumsnelheid omlaag naar 100 km/h

De stikstofcrisis wordt een milieuvariant van de zwartepietendiscussie. Terwijl boeren en bouwers het Malieveld omploegden tegen het stikstofbeleid, zijn milieuliefhebbers verbijsterd dat we nu pas minder hard mogen rijden. In de politiek kun je grofweg zeggen: rechts wil bouwen, boeren en scheuren, links wil minder boeren en minder scheuren, maar wel een beetje bouwen. Dankzij de verlaging van de maximumsnelheid kunnen volgend jaar 75.000 huizen worden gebouwd.



Aan de maatregel is goed te zien dat het kabinet niet écht durft door te pakken: overdag moet je weliswaar 100 km/h rijden, maar 's nachts mag je gewoon het gaspedaal vloeren. Dan blijft de maximumsnelheid op veel plekken 120 km/h of 130 km/h. Met de maatregel van het kabinet gaan we terug naar de periode van 1974 tot 1988, toen je ook niet harder mocht dan 100 km/h op de snelweg. Toen waren we nog bang voor de Bom, voor Gorbatsjov, voor zure regen en voor het gat in de ozonlaag. Het laatste woord van de voor- en tegenstanders van de 100 km/h-maatregel is waarschijnlijk nog niet gezegd ...