BMW bouwde ooit een 7-Serie met V16-motor: de 767iL

In 1987 introduceerde BMW zijn allereerste V12. Die M70B50-krachtbron werd gebruikt in de BMW 750i en later ook in de luxecoupé die als BMW 850i door het leven ging. Het blok was 5,0 liter groot en leverde een vermogen van 300 pk en 450 Nm koppel. De zijdezachte loop en altijd aanwezige trekkracht werden bij de pomp genadeloos afgestraft. In de praktijk liep de 750i ongeveer 1 op 7, waarbij hij natuurlijk het liefst Euro 98 (E5) kreeg toegediend.

BMW 767iL als privéjet op wielen

BMW-technici vroegen zich af of het nog gekker zou kunnen, dus ontwikkelden ze de 767iL, waarvan BMW eerder foto’s op Facebook zette. En zoals de Boeing-achtige naam al doet vermoeden, moest dat dé ultieme privéjet op wielen worden, met in het vooronder een 6,7-liter V16 met 408 pk en 613 Nm. Daarmee ging de 1900 kilo wegende 767 in 6 seconden van 0 naar 100 km/h en door naar een top van ruim 280 km/h. Over het verbruik zullen we het maar niet hebben …

Geen plek onder de motorkap



De zestiencilinder was zo groot dat hij niet onder de motorkap paste. Het koelsysteem werd daarom naar achteren verplaatst. In de kofferbak van de 767 liggen radiateurs die worden gevoed door flinke koelopeningen op de flanken. De hete lucht wordt afgevoerd via een rooster tussen de achterlichten, waardoor er geen plek is voor mistlampen en achteruitrijverlichting. Uiteraard nam BMW de 767 niet in productie. Hij haalde toen al de uitstooteisen niet. Maar vrolijk worden we er wel van.