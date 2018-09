Skoda Kodiaq RS: diesel met zwaar geluid en...Kodiaq GT 13 september 2018

We moeten het nog even doen met een donker plaatje van de Kodiaq RS. De sporty versie van de SUV van Skoda staat begin oktober in Parijs op de autosalon. Onze fotograaf levert beter werk...

Full led, een virtual cockpit en een diep geluid uit de uitlaatpijpen mede ingegeven door de Dynamic Sound Boost-functie. Liever weten we iets over capaciteiten van de dieselmotor, want die krijgt de Kodiaq RS onder de motorkap. Wat we ook weten: 'exclusieve Race Blue metallic lak'.



Kodiaq GT

Wordt het een GT. Er zijn kennelijk al voldoende Kodiaqs met dat DNA geproduceerd. Onze fotograaf was ter plekke en maakt u deelgenoot.