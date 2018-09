FireFly turbomotoren en upgrade Fiat 500X

Fiat pakt uit met nieuwe drie- en viercilinder FireFly turbobenzinemotoren. Die zijn tot 20 procent zuiniger dan de vorige generatie benzinemotoren. Tevens is er een upgrade van de 500X.

De motoren zijn ook 20 procent stiller dan de dieselmotoren bij vergelijkbare prestaties. De Fiat 500X is zowel uiterlijk als technisch aangepakt. Hij is te herkennen aan nieuw vormgegeven koplampen en achterlichten met led-verlichting. Alle versies zijn standaard uitgerust met hightech veiligheidsvoorzieningen, zoals verkeersbordherkenning, intelligente snelheidsassistentie en rijbaanbewaking.



Voorwielaandrijving

De nieuwe serie turbobenzinemotoren omvat een 1.0 liter driecilinder met een vermogen van 120 pk en een maximum koppel van 190 Nm. Die wordt aangeboden in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 1.3 liter viercilinder heeft een vermogen van 150 pk en een maximum koppel van 270 Nm. Deze motor is gekoppeld aan een geautomatiseerde zestraps DCT-transmissie met dubbele koppeling. Voor de Nederlandse markt worden alle motorvarianten geleverd in combinatie met voorwielaandrijving.



Urban

De nieuwe Urban-versie onderscheidt zich door een nieuw design van de voor- en achterbumper, terwijl de bumpers van de Cross en City Cross zijn voorzien van nieuw ontworpen beschermplaten.