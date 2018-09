BMW X5 xDrive45e minder dorstig dan niet-hybride broer

De nieuwe X5 moet nog debuteren bij de dealer maar BMW stelt al de plug-in hybrid-versie voor. Met zijn 394 pk overtroeft hij menig Duits familielid.

In de X5 xDrive45e iPerformance wordt een zescilinder benzinemotor gecombineerd met de laatste generatie van BMW's eDrive technologie. Het merk kondigt een significatie reductie van het brandstofverbruik aan. Er wordt gesproken over 2,1 liter/100 kilometer. In de loop van 2019 kunnen we dat ervaren.



Combinatie

Daarvoor verantwoordelijk is de combinatie 3.0 liter benzinemotor (286 pk) en een elektromotor (112 pk). Gecombineerd goed voor 394 pk en een koppel van 600 Nm. De X5 Hybrid sprint in 5,6 seconden van 0 tot 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 235 km/u.



CO2-uitstoot

Meer cijfers: de X5 Hybrid kan 80 kilometer (tot zo'n 120/140 km/u) elektrisch rijden, de bagageruimte is 150 liter kleiner dan van de 'normale' X5. Altijd nog goed voor 500 liter spullen. Die ruimte kan door de stoelen in ruststand te brengen groeien naar 1.716 liter. De benzinetank heeft een inhoud van 69 liter wat (vooralsnog) op papier zorgt voor een aardige actieradius. Wel interessant is de CO2-uitstoot van 49 g/km. Daarmee wordt de instapprijs belastingtechnisch interessant. De X5 xDrive45e iPerformance is klaar voor zijn wegdebuut. Nu de prijzen nog.