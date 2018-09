BMW voorziet X2 M35i van een 306 pk viercilinder

De X2 zagen we al in maart. Met de X2 M35i wordt het pas echt interessant. Misschien verrassend: het topmodel heeft de 2.0 liter TwinPower Turbo-motor aan boord.

Nee, geen zescilinder maar een viercilinder die de 'M' in de naam alle eer aan doet met een vermogen van 306 pk. Het koppel bedraagt 450 Nm. In 4,9 seconden snelt de sportieve X2 vanuit stilstand naar de 100 km/u. Een achttrapsautomaat met Launch Control en vierwielaandrijving behoren tot de standaarduitrusting. BMW heeft ook het onderstel tegen het technische licht gehouden met als resultaat een stijvere demping en vering. Adaptieve vering is een optie.



Primeur

Het M Sport-differentieel heeft tussen de voorwielen een plek gekregen, een primeur. De meest potente versie is er in de kleur Cerium Grey.



Uiterlijk

Vanzelfsprekend is er aan het uiterlijk gesleuteld om het voorkomen indrukwekkend te maken. Denk aan een keuze uit 19 en 20 inch wielen en de X2 M35i beschikt over een karakteristieke M achterspoiler. Zelfs aan de styling van de buitenspiegels is speciale aandacht geschonken.



Geluid

Niet alleen het oog, rode bekleding in het interieur, ook het oor wil wat. Het M Sport-uitlaatsysteem bestaat uit twee uitlaatpijpen (elk 100 millimeter in diameter). Dankzij de aangepaste demper produceert het uitlaatsysteem een bijzonder sportief geluid. In november start de productie en in maart gaat de X2 M35i in Europa de weg op.