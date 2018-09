Ford verrast met elektrische Mustang 7 september 2018

We hadden al veel elektrische dadendrang van Ford verwacht maar een op de Mustang geënte adept is wel het laatste waar we aan dachten. In 2020 moet hij er staan.

Het eerste beeld van de elektrische weg die Ford inslaat, is geïnspireerd op de aansprekende sportauto uit het gamma van de autobouwer. 'De Mustang' heeft een actieradius van 482 kilometer. Ford Team Edison staat aan de basis van de auto. In de koker van het team zit een productaanbod van 40 geëlektrificeerde modellen in 2022. Daarvan zijn er 16 volledig elektrisch. De investering bedraagt 11 miljard dollar.



Vrijbrief

Het Ford-team heeft een vrijbrief gekregen om op 'onconventionele en innovatieve wijze elektrische voertuigen te ontwikkelen'. Die dadendrang moet voor het merk uitmonden in een explosieve groei van een deel van de omzet over de gehele wereld.



Snelheid

Snelheid is geboden om vaste voet aan de elektrische grond te krijgen. Ford is daarvan doordrongen. Het team heeft de taak om snel te handelen en optimaal samen te werken om voor individuele markten veelvoorkomende problemen op te lossen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Nieuwe ideeën vanuit allerlei invalshoeken worden aangemoedigd.



Karton

Het team bezigt ook een nieuwe kijk op de ontwikkeling van prototypen. Zo mogen prototypen desnoods van karton zijn waardoor flexibiliteit en snelheid moeten bijdragen aan innovatieve ontwerpen met de Mustang als blikvanger.