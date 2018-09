Duurzaam interieur Skoda Vision RS

Evolutie en revolutie gaan in het interieur van de Vision RS hand-in-hand. Begin oktober, tijdens de autosalon in Parijs, stelt Skoda het duurzame interieur voor aan de wereld.

De compacte concept car krijgt daar zijn wereldpremière. Opvallend zijn de helderheid van het interieur en de schijnbaar zwevende stoelen, carbon en kristalglas, de lichteffecten en de stilistische verwijzingen naar de autosport. Het sluit aan bij de witte exterieurkleur van de Vision RS. Een verwijzing naar de milieuvriendelijke aandrijving van de conceptcar en de gebruikte materialen.



Carbon

Het instrumentenpaneel omvat carbon-elementen en het lijnenspel heeft de symmetrische lijnen van de grille van het studiemodel. Het verwerkte geslepen kristalglas is van de Tsjechische glasfabrikant Lasvit. Lichteffecten worden gebruikt wanneer het scherm van het infotainmentsysteem wordt aangeraakt.



Veganistisch

De middenconsole is van koolstofvezel. Over duurzaam gesproken: de gebruikte koolstofvezels zijn gemaakt van 100 procent gerecycled polyester terwijl de stoelhoezen zijn uitgevoerd in veganistisch Alcantara. De interieurontwerpen zijn onder meer tot stand gekomen in de designstudio van Skoda in Praag.