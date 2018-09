Toyota Corolla nu ook als Touring Sports (stationwagon)

Vanzelfsprekend worden we verblijd met termen zoals krachtig, verfijnd en uniek. Gezien het voorkomen en het innerlijk van de nieuwe Toyota Corolla Touring Sports best wel op zijn plaats.

Wat zeker zo interessant is dat de stationwagon van de eerder dit jaar voorgestelde Corolla, oude naam voor de nieuwe generatie Auris, wordt voorzien van nieuwe hybride aandrijflijnen. Er is keuze uit de technisch aangepakte 1.8 Hybrid met 122 pk en de volledig nieuwe 2.0 Hybrid met 180 pk. Tevens levert het Japanse merk de Corolla Touring Sports met een 1.2 liter turbomotor met 116 pk.



De Corolla wordt vanaf 2019 in ons land leverbaar als Hatchback, Sedan en Touring Sports. Als basis hebben de uitvoeringen het nieuw ontwikkelde TNGA-platform (Toyota New Global Architecture). Dat platform staat door de laag liggende motor voorin en met de batterij onder de achterbank borg voor een laag zwaartepunt wat de wegligging versterkt. De ingenieurs hebben zich ook gericht op de zitpositie van de bestuurder en spreken over 'een lagere heuppositie van de bestuurder in de voorstoel'. De Corolla Touring Sports heeft een wielbasis van 2.700 millimeter wat zich vertaalt in veel beenruimte achterin. Daarmee is de wielbasis gelijk aan die van de uitgaande Toyota Avensis. Belangrijk bij een stationwagon is de bagageruimte. Die is royaal met een inhoud van 598 liter. De Corolla Touring Sports ziet het daglicht op de Autosalon van Parijs (4-14 oktober). Eind eerste kwartaal 2019 kunnen we de 'lage heuppositie' lijfelijk ervaren.