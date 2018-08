Renault onthult Arkana, een SUV-coupé

Heeft de Renault Arkana nu de primeur in deze (niche)klasse? Nee. Zo was bijvoorbeeld Mitsubishi eerder met de Eclipse Cross . Wel moet gezegd dat de Fransen zichtbaar meer lef tonen bij het ontwerpen van een wulpse bilpartij die zo kenmerkend is voor een SUV-coupé. De daklijn van de Arkana loopt veel sterker af dan bij z'n Japanse evenknie. Eleganter ook. Renault spreekt hierdoor zelfs van een 'sedan' in de mix in plaats van een 'coupé' maar dat gaat ons te ver, ondanks dat de Arkana vier portieren telt.Technische informatie over de nieuwe Arkana is nog niet vrijgegeven. Zelfs niet eens het formaat, maar Renault laat wel weten dat het model uit zal komen in het C-segment. Op het (prijs)niveau van de Kadjar dus. Qua markten zal de Arkana verschillende landen aandoen. Ook Nederland. Maar de verkoopstart zal plaatsvinden in Rusland, waar Renault een hele dikke vinger in de pap heeft onder autokopers (marktaandeel van 28%). De Arkana werd dan ook onthuld op de autoshow van Moskou.