Nieuwe Toyota Auris wordt alsnog Corolla

Nou ja, afgestoft…? Voor ons Europeanen wel. Elders ter wereld is Toyota namelijk nooit gestopt met de uiterst succesvolle modelnaam die het in 1966 introduceerde, met als gevolg dat de Corolla z'n respectvolle status als bestverkochte auto allertijden al die tijd heeft kunnen uitbouwen en prolongeren.Liefst 45 miljoen ging er al over de toonbank, zo'n vijf miljoen meer dan de nummer twee op de wereldranglijst. Twaalf jaar aan verkochte Aurissen niet eens meegerekend. Want zolang is het alweer geleden dat de Japanners een naamswijziging doorvoerden bij haar vijfdeurs midddenklasser voor de Europese markt.Waarom Toyota plots van gedachten is veranderd wordt niet echt uit de doeken gedaan. Maar dat het merk bepaalde verwachtingen heeft bij het toepassen van (oude) bekende namen is duidelijk. Eerder besloot het immers ook al een streep te halen door Avensis. In de plaats daarvan komt een andere legendarische Toyota-naam: Camry. En wat te denken van Supra? Ook die keert zeer binnenkort terug. Zouden de Japanners hebben gedacht: 'Als we dan toch bezig zijn…'. Volgens het merk komt de verrassende naamswijziging van Auris naar Corolla in elk geval op 'geen beter moment'.En er is nog meer nieuws. Toyota laat namelijk ook weten dat op de komende Autosalon van Parijs de Corolla Touring Sports zijn première zal beleven. Bovendien zit er na deze nieuwe stationwagen nog een vierdeurs sedan in het vat. De introductie daarvan volgt in de loop van 2019.