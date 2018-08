'BMW houdt deur open voor 9-serie'

Met dank aan een numerieke modellenserie duurt het nog wel even voordat BMW is uitgeteld. Oftewel, de pas onthulde 8-serie hoeft zeker niet het eindstation te zijn. BMW's designdirecteur, de Nederlandse Adrian van Hooydonk, bevestigt noch ontkent dan ook de plannen voor een 9-serie toen het Britse Autocar hem daarnaar vroeg.

De Britse automedia is niet vies van een beetje vissen naar de mogelijke toekomstplannen van automerken. Als gevierd en ervaren ontwerper is Van Hooydonk daarvan op de hoogte en altijd voorbereid. Dus toen Autocar hem vroeg of BMW plannen heeft voor een model boven de 7-serie, ofwel een 9-serie antwoordde hij vakkundig: 'Laat ik het zo stellen, we zullen niet stoppen bij de 8-serie. Als vanzelfsprekend is het onze taak om meer ideeën te hebben dan dat we er tot wasdom kunnen laten komen. Want als het andersom zou zijn, zou dit niet goed zijn. Mijn team en ik kijken nu al naar 2021 en verder, zelfs tot 2030. We hebben veel plannen.'



9 ligt al bij merkenbureau

Hoewel Van Hooydonk hiermee de komst van een 9-serie op termijn niet bevestigt, staat de deur voor zo'n rivaal voor bijvoorbeeld de Mercedes-Maybach maar ook Bentley Flying Spur ontegenzeggelijk op een kier. Meer dan zelfs. Hoe we dat weten? Wel, BMW heeft eerder al alle combinaties tussen X1 en X9 laten vastleggen bij een merkenbureau, alsook i1 tot i9. Zonde om daar vervolgens niets mee te doen, nietwaar?