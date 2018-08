Super Golf-GTI (290 pk) komt naar Nederland

Goed nieuws voor de Nederlandse GTI-liefhebbers! De Volkswagen Golf GTI TCR – waarvan eerder dit jaar een conceptversie werd onthuld op het Oostenrijkse Wörthersee GTI Treffen – komt naar Nederland. De snelle Golf maakt op 16 september zijn Nederlandse debuut tijdens het GTI Originals & More-event in Purmerend.

De Volkswagen Golf GTI TCR is geïnspireerd op de racewagen met dezelfde naam die al twee keer de internationale TCR-raceserie won. Het studiemodel wordt aangedreven door een 2.0 liter turbomotor met 290 pk en een koppel van 370 Nm.



Het was even spannend, maar inmiddels heeft de Nederlandse Volkswagen-importeur laten weten dat de auto ook in ons land in de prijslijsten komt te staan. Wat 'ie gaat kosten? Dat is nog onbekend. Maar het feit dat hij bijna net zo sterk en snel is als de Golf R moet een prijskaartje ruim boven de 50 mille gaan betekenen.