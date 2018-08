Kia introduceert persoonlijke muziek zonder koptelefoon

Eén (centraal) display waarop meerdere inzittenden hun eigen content kunnen kijken bestaat al langer. Op deze vernuftige manier kan bijvoorbeeld de bestuurder de routebegeleiding van de navigatie volgen en een ander z'n favoriete film kijken. Een audiosysteem dat hetzelfde kan – maar dan met muziek en zonder het gebruik van een hooftelefoon – bestaat er nog niet. Tot binnenkort, menen Kia (en Hyundai). De Zuid-Koreanen beweren zelfs dat SSZ zo ingenieus is dat het ondertussen mogelijk blijft onbelemmerd met elkaar te converseren. Hoe dan?!De SSZ-technologie creëert en stuurt akoestische velden in de auto, zodat elke inzittende geluiden kan horen die een ander niet hoort. De vele luidsprekers in de auto bevatten technologie om de sterkte van geluidsgolven te verminderen of te verhogen. Dit zorgt ervoor dat verschillende geluiden op de zitplaats in de auto elkaar niet 'overlappen'. Dit werkt op dezelfde wijze als het meer bekende noise cancellation, maar dan dus zonder de fysieke koptelefoon. Zo kondigde Harman-Kardon in 2015 HALOsonic aan dat op vergelijkbare wijze werkt.Klinkt leuk en aardig allemaal, dat SSZ (alsook HALOsonic). Maar met name de HiFi-liefhebber zal geheid nog vol scepsis zitten. Vier of vijf inzittenden die elk naar hun eigen muziek zitten te luisteren en waarschijnlijk elk op een ander volume zonder enige vorm van kakafonie, dat is toch onmogelijk?!Bovendien, wat is er mis met de klassieke hoofdtelefoon? Die zijn, zeker de laatste paar jaar, alsmaar beter en comfortabeler geworden zonder daarvoor de hoofdprijs te hoeven betalen. Kia ontkent dit niet, maar het merk geeft tegelijk aan dat de huidige manier waarop we in de auto naar individuele muziek luisteren nagenoeg elke vorm van interactie met andere passagiers elimineert. SSZ belooft dat niet te doen en maakt het zelfs mogelijk om handsfree telefoongesprekken en waarschuwingssignalen te 'isoleren', zodat niemand anders kan meeluisteren of hinder ondervindt. Zoals je merkt, wij zijn nog enigszins terughoudend over SSZ. Maar als het echt werkt, applaus!