Dit is de nieuwe BMW Z4

Nadat we al een conceptcar hebben gezien, BMW zelf foto's verspreidde van een gecamoufleerd prototype en ook patenttekeningen uitlekten was het design van de nieuwe Z4 al redelijk duidelijk. Met deze foto's van een productiemodel is dat plaatje helemaal compleet. Maar goed, dat mag de pret niet drukken want alsnog is het gissen naar de techniek.De nieuwe Z4 is samen met de nieuwe Toyota Supra ontwikkeld. Het is dan ook ironisch dat het een aan de Toyota Supra gewijde website is, die het eerst met de beelden weet uit te pakken. Daarop is in elk geval een Z4 te zien met een lijnenspel dat dicht in de buurt van die van de concept blijft. En meteen is ook het stoffen klapdak bevestigd, al werd daar eigenlijk niet meer over getwijfeld.Het klandenstien gekiekte model is een Z4 M40i. Een écht M-model zit er niet aan te komen, maar BMW weet dat het loont (lees: z'n auto duurder kan maken) als het die letter ergens opkleeft. Dit exemplaar heeft een 3.0 lliter zescilinder onder de kap die 380 pk produceert. Het wordt het topmodel. Meer bescheiden versies zullen ook leverbaar zijn.