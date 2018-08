Ferrari teast nabijheid nieuwe 'F176'

Op 17 september gaat het gebeuren. Dan zal Ferrari het doek trekken van een nieuw raspaard. Hoe we dat weten? Dankzij een bezitter van een of meerdere Ferrari's. Dat moet wel. Het Italiaanse merk plaatste deze teaser annex aankondiging namelijk in een exclusieve uithoek van haar mediaportaal, daar waar alleen Ferrari-eigenaren toegang tot hebben. Zelfs geen pers.Hoewel de teaserafbeelding hierover niets vermeld, zou de aanstaande Fearri intern gebukt gaat onder de noemer F176. Een lukrake codenaam als je het ons vraagt. Maar mocht jij menen dat hier een speciale gedachte achter schuilt, laat je gerust horen. Wij tasten volledig in het duister. Ook wat type model betreft overigens, hoewel het vage silhouet neigt naar dat van een Spyder dan wel Speedster. Sommige insiders nemen alvast een gokje en zetten hun virtuele geld op een dakloze versie van de 812 Superfast. Ze hebben zelfs al een naam bedacht: 812 Monza.