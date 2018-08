Clamping-camper: Volkswagen Grand California

Onlangs schreven we nog een ludiek hap-en-snap-artikel over de moderne rol van de MPV. Deze Volkswagen komt daarvoor weliswaar te laat, maar de Grand California had anders prima in dat rijtje van weelderige clamping-campers gepast.De nu gepresenteerde Grand California is gebaseerd op het California XXL -studiemodel dat vorig jaar de Caravan Salon in het Duitse Düsseldorf aandeed. Sterker, de tussentijdse aanpassingen lijken nihil te zijn. Ook de Grand California houdt er een licht interieur op na, om het ruimtegevoel aan boord te versterken. Ook de ramen zijn hiertoe extra groot uitgevoerd en bovendien voorzien van dubbele plissés (hor en verduistering). Voor de bestuurderscabine levert Volkswagen (Bedrijfswagens) een nieuw ontwikkeld verduisteringsconcept.Verder is de Grand California uitgerust met draaistoelen voorin en een tweezitsbank in het woongedeelte. Die laatste wordt gecombineerd met Isofix-verankeringen en Topteather-beveiliging voor kinderen. De keuken bestaat uit een uitschuifbare 70 liter koelkast inclusief vriesvak die ook toegankelijk is van buitenaf via de schuifdeur, een tweepits gasfornuis, een spoelbak en diverse kastjes en laden.Lichtschakelaars ontbreken overigens in de Grand California. Enkel via bewegingsmelders valt de verlichting in te schakelen. Kortom, elke lichte slaper in de directe nabijheid zal weten dat jouw blaas het niet (langer) een nachtje kan ophouden. Ook ongedierte zal Volkswagen hiervoor dankbaar zijn. Opmerkelijk.Andere moderniteiten zijn er in de vorm van een optionele, via Bluetooth aangestuurde speaker in het woongedeelte. Die is daarmee onafhankelijk van het infotainmentsysteem te gebruiken om muziek af te spelen via een smartphone, tablet of laptop.Een wezenlijk verschil ten opzichte van de compactere California 'T6' is de badkamer van de Grand California (840 x 800 mm). Naast een toilet en douche heeft de zogenoemde 'natte cel' onder andere een wegklapbare wasbak, een handdoekenrek, een kast met geïntegreerde toiletrolhouder en een dakluik voor de ventilatie. De verswatertank heeft een inhoud van 110 liter.De optielijst van de nieuwe camper van Volkswagen Bedrijfswagens bevat onder meer een hoogslaper voor kinderen, een geïntegreerd panoramadak, een luifel, een fietsendrager achterop en een tafel met stoelen voor buiten. De standaard gasverwarming kan desgewenst worden vervangen door een gas-stroom of diesel-stroom verwarmingssysteem. Zonnecellen op het dak, een satelliet-TV met schotel en een LTE-WLAN-hotspot (router) behoren eveneens tot de mogelijkheden.De Grand California wordt leverbaar met diverse assistentie-, comfort- en infotainmentsystemen die ook voor menig personenauto van Volkswagen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan Front Assist met noodstopsysteem voor in de stad, Lane Assist, Blind Spot-Sensor, Rear Traffic Alert, Adaptive Cruise Control en Rear View. Tot slaat het merk weten dat de Grand California in dezelfde vrolijke two-tone kleurstelling is te verkrijgen als de 'korte' versie.