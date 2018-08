Tesla: 'Laad zoveel als je wilt met je Model 3, het is gratis'

Model S- en X-bezitters genoten al van dit aantrekkelijk voordeel van het rijden van een Tesla en nu dus ook zij die Model 3 rijden of gaan rijden. Oftewel, ook bestaande eigenaren komen in aanmerking voor gratis tanken.Wel zijn er enkele voorwaarden van kracht, zoals gewoonlijk. Zo is stroom tappen met je Model 3 enkel kosteloos en ongelimiteerd wanneer er geladen wordt via het Supercharger-netwerk van het merk én de aangekoppelde uitvoering een Performance is.Dat eerste zal niet zo snel alsnog op boze tongen stuiten, maar dat laatste…? De Model 3 Performance staat immers nog maar net in de prijslijsten (bestaande rijders zijn er zodoende amper), maar bovenal kost deze topuitvoering bijna het dubbele van de instapversie. Het prijsverschil tussenbeide bedraagt liefst 29.000 dollar! De Model 3 Performance is er vanaf 64.000 dollar. Al was dit onlangs nog 78.000 dollar. Kortom, nogal een dode mus van Tesla? Ligt eraan. Niet voor wie een Model 3 Performance heeft besteld.