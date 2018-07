Verkoop elektrische auto's in de lift

Waren de nieuwverkopen van elektrische auto's in 2017 al bijna verdubbeld, dit record is in de eerste helft van 2018 alweer verbroken. In het eerste half jaar van dit jaar zijn er maar liefst 142% meer elektrische auto's verkocht dan in de eerste helft van 2017. Dat betekent dat er tot nu toe al 8,4% meer elektrische auto's verkocht zijn dan verleden jaar. Deze sterke groei laat een toenemende consumenteninteresse zien voor de elektrische auto.Niettemin moet gezegd dat het aandeel van volledig elektrische auto's op de totale nieuwverkopen nog altijd gering is met een aandeel van 3,1 procent. Dit was echter twee jaar geleden amper één procent. De EV zit dus absoluut in de lift.De verwachting is dat de populariteit voor de EV sneller zal toenemen zodra er meer aantrekkelijke EV's op de markt komen. Onder aantrekkelijk wordt in dit geval met name verstaan: toereikend qua actieradius en betaalbaar. Moderne EV's als de Nissan Leaf en Opel Ampera-e bijvoorbeeld, maar allicht des te meer de Hyundai Kona Electric. De Jaguar i-Pace is tevens een veelbelovende nieuwkomer, echter wel aan de prijzige kant en daarmee voor velen onbereikbaar.De meest verkochte elektrische auto van het moment is de Tesla Model S, net als vorig jaar. Maar het is de Leaf die de grootste verkoopstappen zet; van de zevende naar de tweede plaats. Ook de, al langer bestaande, Volkswagen e-Golf doet het nog steeds goed. Daarvan zijn er dit jaar al 350 meer verkocht dan in gans 2017.Toen de gunstige bijtellingstarieven voor plug-in hybrides per 1 januari 2017 ten einde kwam, storten de verkopen van plug-in hybrides volledig in. In 2015 werden er nog meer dan 40.000 plug-in hybrides verkocht. In 2017 was dit gedaald tot slechts 1.120. Het leek helemaal voorbij te zijn met de plug-in hybrides.Het is daarom opvallend dat de verkopen van nieuwe plug-in hybrides dit jaar toch weer groeien. Net als bij volledig elektrische auto's, zijn er dit jaar tot nu toe ook al meer nieuwe plug-ins verkocht dan in heel 2017. In de eerste helft van dit jaar zijn er maar liefst 173% meer nieuwe plug-in hybrides verkocht dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Verantwoordelijk voor deze groei is de Volvo XC60. Daarvan zijn er dit jaar al 480 verkocht, waarmee dit model 28% van de totale plug-in verkoop voor zijn rekening neemt.Nu de verkoop niet langer meer wordt gestimuleerd door bijtellingsvoordeel, zijn argumenten als het groenere label, lagere verbruik en hoger vermogen steeds vaker de reden om voor een plug-in te kiezen, meent VWE. Ook nieuwe generaties van populaire plug-ins zorgen voor hogere verkopen.