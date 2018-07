A-klasse Limousine is volgende sedan in Mercedes-aanbod

Tel je even mee? C-klasse, E, S, CLS en nu dus ook deze A-klasse-met-kont. Terwijl de meeste automerken enkel nog oog lijken te hebben voor hoge auto's (wat Mercedes er gewoon eventjes bij naast doet alsof het niets is), komen sedanliefhebbers nog altijd flink aan het trekken bij het luxemerk uit Stuttgart. En alsof zoveel keus nog niet genoeg is, is dit nog niet alles. Want ondanks de komst van deze vierdeurs A, krijgt de CLA gewoon een opvolger . Die volgt naar verluidt in de loop van 2019.Om nog eventjes verder te mijmeren over die nieuwe CLA. Die hoeft – voor de verandering – niet eens zo nodig een sproeispurt te krijgen, want de A-klasse Sedan kent een lengte van 4,55 meter. Dat is nog altijd tien centimeter korter dan de CLA die op z'n laatste benen loopt. Ten opzichte van de A-klasse Hatchback komt er 11 centimeter aan koets bij, maar als je de foto's bekijkt lijkt het kontje veel verder uit te steken. Grappig. Het kofferruim biedt 420 liter aan volume, een winst van 50 liter in vergelijk met de vijfdeursvariant.Onderhuids is de Sedan als vanzelfsprekend identiek aan de Hatchback die sinds april bij de dealer te koop staat. Idem het interieur waarmee Mercedes echt een auto van de nieuwste generatie heeft neergezet. De dubbele, ogenschijnlijk in elkaar versmolten displays vormen de spil van de binnenzijde. Als je bijbetaald tenminste.Standaard krijgt de A-klasse Limousine één infotainmentscherm met een diameter van 7 inch mee. Optie twee is een display van 7 inch en eentje ernaast van 10,25 inch, en wil je het maximale halen uit de vele mogelijkheden van MBUX, ga dan voor de twee volledig digitale HD-schermen à 10,25 inch zoals getoond op deze foto's.Opvallend is dat de A-klasse Limousine vanaf de marktlancering niet met het volle motoraanbod beschikbaar is. Dat telt namelijk vijf motoriseringen, maar in eerste instantie worden er daarvan slechts twee aangeboden, gelijkmatig verdeeld over benzine en diesel. Ook is zelf poken via een handbak vooralsnog geen mogelijkheid. Meer motor-transmissie-opties volgen pas later.De benzine is de A 200, goed voor een vermogen van 163 pk en 250 Nm aan koppel. Dieselaars zijn gebonden aan de A 180d. Die levert 116 pk en 260 Nm. Beide motoren zijn altijd gekoppeld aan een 7-traps automaat. De showroomintroductie staat in de staart van dit jaar gepland.