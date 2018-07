Gros zit niet te wachten op zelfrijdende auto

Eerdere studies hebben al aangetoond dat automobilisten nogal sceptisch zijn over auto's die een eigen leven leiden. Een recent onderzoek van het Amerikaanse Consumer Reports toont zowaar nog minder enthousiasme voor zelfrijdende auto's.Volgens die resultaten wil slechts 11% van de consumenten – die van plan zijn binnen de twee jaar een nieuwe auto aan te schaffen – op één of andere manier investeren in autonome rijtechnologie. Dat percentage ligt nog lager dan dat van een eerdere studie, die aangaf dat ongeveer de helft van de klanten interesse in autonomie toonde.Dat autokopers (nog) niet bereid zijn extra geld neer te leggen voor de duurste autonome systemen, zeg maar categorie Autopilot van Tesla, valt te begrijpen. Maar wat blijkt: ook rond reeds ingeburgerde, semi-autonome systemen is het enthousiasme vrij beperkt.Zo is nog geen 30% van de autokopers (financieel) te porren voor cruise control met radar en wil slechts 45% bijbetalen voor dodehoekwaarschuwing. Een achteruitrijcamera is populairder; de helft van de autokopers is bereid hierin te investeren bij z'n volgende aankoop.