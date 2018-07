Volkswagen Golf GTI is zoveelste slachtoffer van WLTP

De WLTP-meetmethode is over enkele maanden definitief van kracht. De Europese auto-industrie zit zodoende in de stress momenteel. Het ganse bestaande modellengamma moet voor 1 september 2018 de nieuwe testcyclus hebben doorlopen, en aangezien de CO2-waarde daarbij negen van de tien keer hoger uitvalt dan onder de NEDC-cyclus, heeft dit gevolgen voor de prijsstelling. Soms zelfs zo sterk dat autofabrikanten besluiten het model maar compleet te schrappen uit de prijslijst. Volkswagen doet dat ook bij diverse motor-model-combinaties; van de Up! tot de Caddy. Maar het meest opvallende slachtoffer is toch wel de Golf GTI.De vaandeldrager die sneuvelt, dat is toch wel jammer. Dat vindt ook Volkswagen. Maar in huilen uitbarsten is gelukkig niet nodig. De 210 pk sterke Golf GTI mag dan uit de verkoop zijn gehaald, gasgeven kan nog altijd met de Performance-uitvoering, en die levert 245 pk. Opmerkelijk aangezien beide GTI's beschikken over een schier identieke 2.0 liter viercilinder-turbomotor.Zelfs de nog te lanceren Golf GTI TCR , goed voor 290 pk, blijft aan. Net als de Golf R en dat is des te vreemder, want die heeft 10 pk moeten inleveren onder de WLTP-meting om aan te kunnen blijven. En daarmee levert 'ie, hetzij gekoppeld aan vierwielaandrijving, voortaan evenveel vermogen als de zojuist genoemde TCR.Het lijkt er dus sterk op dat de Duitsers het leveringsgamma aanpassen om hun uitstootgemiddelde (nog zo'n regeltje van Europa) en daarmee alsnog een uitgekiende verkoopmix proberen aan te bieden.