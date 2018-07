'Honkbal'-leder maakt comeback in bijgepunte Audi TT (Roadster)

Niemand had eerder zulke ludieke doch stijlvolle sportzetels gezien in een auto. Het cognacbruine leder in de TT Roadster van weleer was een moddervette knipoog naar het design van een honkbalhandschoen en werd een van de meest bekende stijlkenmerken van het model. Compleet met bijpassend stuurwiel en handremgreep.Tegenwoordig beschikt de TT over een elektronische handrem, dus heeft Audi er nu voor gekozen om de middentunnel in het fameuze (Mokassin) leder te hullen. De bijzondere (Panuka) stiksels zijn ook weer van de partij, hetzij niet meer zo wulps als vroeger. Voortaan zijn ze wat fijnzinniger, maar nog altijd wel goudgeel van kleur. Gaaf!Wil je deze herinneringen aan het oermodel oproepen met de nieuwste TT, dan ben je aangewezen op de '20 Jahre Edition'. Die is zowel als Coupé en Roadster te koop, maar komt in een totale oplage van slechts 999 exemplaren. Weet je er een te bemachtigen, dan ben je ook verzekerd van Matrix-OLED achterlichten, matte Audi-ringen boven de sideskirts en diverse 'TT 20 years'-aanduidingen in het in- en exterieur en – hoe kan het anders – een grijze koets.Over de facelift an sich gesproken. Audi spreekt van een grondige vernieuwingsronde. Dat is wat ons betreft nogal overenthousiast, want wie goed kijkt en vergelijkt ontdekt eigenlijk enkel een andere invulling van de grille en luchtinlaten. Het design van de koplampen en de bumpers is krek eender aan hoe het was.Motorisch is er meer nieuws. Zo is de 180 pk sterke 1.8 vervangen door de 40 TFSI, een tweeliter met 197 pk. Er is ook een 45 TFSI, tevens een 2.0 liter viercilinderturbo, maar dan met 245 pk. Dat was 230 pk. De keus uit een handbak of automaat met dubbele koppeling is gebleven. De TTS-modellen genieten een 306 pk sterke 2.0 TFSI in combinatie met de zeventraps S-tronic. Binnen de 5 tellen zit je ermee al op honderd.