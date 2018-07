'Lekkerste Toyota Supra telt 4 cilinders'

We weten al behoorlijk veel over de nieuwe Toyota Supra . Dat het design is afgeleid van de spectaculaire FT-1 Concept uit 2014 bijvoorbeeld. De onderhuidse techniek wordt dan weer gedeeld met de nieuwe Z4. BMW kiest echter wederom voor het klassieke roadster-concept, terwijl Toyota met de nieuwe Supra een compacte sportcoupé naar voren schuift. Een cabriovariant wordt echter niet uitgesloten.Wat motoren betreft was een zes-in-lijn al bevestigd, ook uit de schappen van BMW. 340 pk en 450 Nm zou dit dubbel geblazen blok leveren, een garantie voor aansprekende prestaties omdat de nieuwe Supra tegelijk niet bijster veel kilo's op de weegschaal legt. De transmissie telt acht verzetten en komt van de Duitse specialist ZF.Lang werd gedacht dan de genoemde zescilinder, bekend uit onder meer de 540i, de enige beschikbare motor zou zijn. Maar niets is minder waar, zo liet de technische supervisor rond de nieuwe Supra ontvallen tegen het magazine Road & Track. Kopers kunnen namelijk ook kiezen voor een 4-cilinder. Die heeft één turbo en weet zo'n 265 pk naar de achterwielen te sturen. Ook geen stakker dus.Sterker, Tada liet doorschemeren dat je zowaar deze versie moet hebben voor het beleven van maximaal rijplezier vanwege een perfecte 50/50 gewichtsverhouding. Kennelijk houdt de zescilinderuitvoering er een iets andere balans tussen voor en achter op na. Daarnaast drukt een zespitter natuurlijk zwaarder op de neus dan een viercilinder. Valt hieruit te concluderen dat de meest betaalbare Supra eigenlijk de lekkerste is?