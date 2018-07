Autodieven hebben het moeilijker

Autofabrikanten weten zich steeds beter te weren tegen autodieven. Dat valt op te maken uit de laatste cijfers rond autodiefstal. Die zijn namelijk sterk gedaald.

Hoewel 3.643 ontvreemde auto's in de eerste zes maanden van 2018 nog altijd een behoorlijke hoeveelheid is, ligt dit aantal ruim 14 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het nog om 4.254 gestolen auto's.



De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) is als vanzelfsprekend blij met de cijfers. Des te meer omdat hiermee de daling wordt doorgezet. Autodieven hebben het steeds moeilijker. Volgens AVc is de voornaamste reden hiervoor de toegenomen bescherming tegen diefstal bij auto's. Maar ook de betere samenwerking tussen de Europese opsporingsdiensten valt te prijzen. Want een auto stelen is één ding, ermee wegkomen iets heel anders.



Gekoppelde registratie- en datasystemen zorgen er al vaker voor dat een autodief alsnog in de kraag wordt gevat. Of in elk geval de gestolen auto wordt teruggevonden. De kans daarop is een kleine 40 procent, al verschilt dit sterk per model. Duurdere auto's worden vaker teruggevonden, wat niet onlogisch aangezien een voertuigvolgsysteem veelal verplicht wordt door de verzekeringsmaatschappij.



Meer oog voor groen

Dieven zijn het meest happig op Duitse automerken, Volkswagen en BMW in het bijzonder. Dat is al langer zo, maar nieuw is de ontwikkeling onder hybrides. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er daarvan 160 zonder toestemming van de eigenaar weggehaald, een fikse stijging van 77 procent ten opzichte van 2017. Vooral de RAV4, C-HR en Auris Hybrid van Toyota waren gewild onder autodieven.