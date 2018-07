Aanschouw de Singer Porsche 911 DLS en kwijl

Ook het Engelse Theon Porsche Design zal zich even achter beide oren hebben gekrabd toen Singer het doek trok van deze werkelijk adembenemende 911 DLS. Nota bene in het hol van de leeuw die het Californische Porsche-bedrijf onlangs durfde uit te dagen , het Festival of Speed in Goodwood. Toeval waarschijnlijk, want dit meerdaagse autofestijn is een perfecte debuutlocatie voor de DLS, dat overigens staat voor Dynamics Lightweight Study. Geen enkele andere private-autoshow trekt zoveel autofanaten met diepe zakken. Want die zijn ontegenzeggelijk vereist voor wie überhaupt een Singer wil bemachtigen. En geduld, aangezien de levertijd lang is. Jarenlang.Nu kunnen we een heel relaas houden over wat er allemaal op en aan de Singer 911 DLS zit. Doen we niet, tevens omdat we dat al eens hebben gedaan. Bovendien zou elk bijvoeglijk naamwoord deze Elfer, die in samenwerking met Williams F1 is ontwikkeld, toch te kort doen. In plaats daarvan zullen de vele foto's meer dan duizend rake woorden zeggen. Aanschouw en huiver!Wel is het allicht nog een leuk weetje dat deze roomwitte 911 DLS bestemd is voor ene Scott Blattner en hij voor deze parel naar verluidt 1,8 miljoen voor heeft betaald. Een lieve som, maar de 911 DLS oogt ons elke cent waard.