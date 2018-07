Maserati versterkt zich met Levante GTS

De nieuwe Maserati Levante GTS maakt zijn werelddebuut tijdens het 25ste Goodwood Festival of Speed en stoomt meteen door naar de top van het leveringsgamma. Enkel de Levante Trofeo moet 'ie voor zich dulden. De twee zijn dan ook nauw aan elkaar verwant. Ook de GTS is bedeeld met reeds bekende 3.8 liter Ferrari-V8, hetzij met 550 pk iets minder krachtig dan hetzelfde blok in de Trofeo, die 590 pk geniet.Dubbele turbo's, een automatische transmissie en Q4-vierwielaandrijving zijn standaard en middels deze combinatie is het in 4,2 seconden naar de honderd spurten. Mede dankzij een rijkelijk koppel van 730 Nm. Als top geeft Maserati 292 km/h op.Misschien ligt het aan de kleur, maar de GTS oogt braver dan de Trofeo, ondanks dat de prestaties van beide uitvoeringen nauwelijks voor elkaar onderdoen. Dat maakt de Levante GTS welhaast een uitstekende, oftewel een auto waaraan je niet meteen ziet dat die menig volbloed sportauto het leven zuur kan maken. Alle badges eraf en ginnegappen maar!Binnenin de Levante GTS tref je echter tal van sportieve accenten. We noemen onder meer aluminium sportpedalen, tal van sierdelen in carbon, veel leder met aangezette biezen en een knopje dat zegt Integrated Vehicle Control. Dit systeem werkt actief mee aan de stabiliteit en rijdynamiek.