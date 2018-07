Volkswagen geeft al veel prijs over T-Cross

Seat heeft al een tijdje de Arona in het B-segment van de SUV en de Volkswagen T-Cross is daarvan het Duitse neefje. Ook de T-Cross meet 4,1 meter in lengte, bij een hoogte van net geen 1,6 meter. Daarmee is het model iets groter dan de Polo, maar oogt hij meer aanwezig door de opgehoogde koets op langere veren en dempers.Volkswagen belooft veel binnenruimte, met dank aan het veelzijdige MQB-platform waarop de T-Cross staat. Het maximale volume van het kofferruim – met een bezette achterbank – bedraagt 455 liter. Liever meer beenruimte gewenst omdat de gelegenheid daarom vraagt? De T-Cross beschikt over een achterbank die over een afstand van 15 centimeter verschuifbaar is. Meer leefruimte kan hierdoor worden gecreëerd, met daarna nog altijd 385 liter aan mee te nemen spullen.Zoals je van een moderne auto mag verwachten is er veel aandacht besteed aan veiligheid. Volkswagen pakt uit met systemen als Front Assist en Lane Assist. Deze zijn standaard, terwijl er in de optielijst zoal dodehoekwaarschuwing, City Emergency Braking met voetgangersdetectie, Proactive Occupant Protection System (zet de gordels en remmen op scherp vlak voor een ongeluk en sluit automatisch het panoramadak) en grootlichtassistent prijken.Het populaire digitale instrumentarium (Active Info Display) is ook van de partij, evenals uitgebreide smartphone-integratie en een muziekinstallatie van Beats Audio. Frivoliteit heeft Volkswagen gepoogd aan te brengen middels een dashboard dat naar wens uitgevoerd kan worden in twee kleuren. Vergelijkbaar met de speciale Polo by Beats Audio. Voor het exterieur van de T-Cross zijn twaalf kleuren beschikbaar, waaronder een two-tone carrosserie.Ook over het motorpalet laat Volkswagen zich al uit. Er zullen vier krachtbronnen beschikbaar zijn: drie benzines en één diesel. Die laatste levert 95 pk, de overige versies tussen de 95 en 150 pk. Een DSG-automaat kan gekoppeld worden aan sommige motoren.Zoals gezegd onthult Volkswagen de nieuwe T-Cross pas echt in de herfst. Kort daarna al rijden is er dan nog niet bij. Begin 2019 vindt de Nederlandse marktintroductie plaats. Voor prijzen moet je zodoende ook nog even geduld hebben.