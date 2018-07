Hint deze BMW M2 Concept naar terugkeer CSL-naam?

CSL staat voor Coupé Sport Leichtbau en verwijst naar een extra lichte variant van een bestaand coupémodel. Gedurende het 105-jarige bestaan van het bedrijf heeft BMW de illustere letters slechts enkele malen achterop een auto geplakt. De eerste keer was dat in de jaren '70, de laatste keer was 15 jaar geleden, op de E46 M3 CSL.Dat laatste is overigens niet helemaal waar, want vrij recent nog presenteerde BMW meerdere conceptuele hommages aan de oer-CSL. Hiermee werd een daadwerkelijke terugkeer alleen maar meer gevoed. Idem door deze M Performance Parts Concept die op het Goodwood Festival of Speed zal worden geshowd. Want ondanks dat het vol in de spoilers hangt, is de studie meer dan 60 kilogram lichter dan de pas geïntroduceerde M2 Competition Om het genoemde gewicht te besparen is BMW flink aan strooien geweest met carbon. Van dak (minus 6 kilo) tot grille en van motorkap (minus 5 kilo) tot zijschermen is opgetrokken uit het nog altijd zeer exotische goedje. BMW laat weten dat al deze lichtere M-goodies binnenkort gewoon los te bestellen zijn. Oftewel, in principe kun je je eigen (M2) CSL bouwen.Liever wachten op een kant-en-klaar-exemplaar? Heb dan geduld. Iets in ons zegt dat BMW zeer binnenkort hiermee op de proppen komt en dat deze conceptuele M2 stilletjes hiervan een voorbode is. De zachtgrijze kleurstelling met gouden accenten en het vele alcantara in het interieur zeggen daarin veel. Deze uitdossing is namelijk volledig in de geest van de bejubelde E46 M3 CSL