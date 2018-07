Vier de zinderende zomer met Fiat 500 Spiaggina!

Een iconische auto creëren en dat kunstje een halve eeuw later herhalen is niet veel automerken gegeven. Maar Fiat is hierin met vlag en wimpel geslaagd met het origineel en de 'nuova' 500. Een laatste kekke uitspatting in de vorm van deze 500 Jolly Spiaggina is de Italianen dan ook van harte gegund.

De huidige 500 hoeft niets meer te bewijzen. Wat een grandioos succes is ook deze generatie gebleken voor Fiat. Zonder enige twijfel een icoon in spe. Echter de dagen voor de nuova 500 beginnen nu toch wel te tellen. Maar voordat we definitief afscheid zullen moeten nemen, willen de Italianen nog minstens eenmaal alles uit de kast halen met het guitige model. Via deze zomerse 500 Jolly Spiaggina, niet geheel toevallig exact 60 jaar na het origineel daarvan.



Sky Blue is the limit

Het is eveneens leuk weer eens een olijke creatie van Pininfarina te zien. Want die heeft eigenlijk de nieuwe Spiaggina uitgetekend. En het Italiaanse designhuis is het nog niet verleerd. Aandachtig is gekeken naar het origineel uit 1958. Echter de portieren moesten ditmaal blijven, zeer waarschijnlijk wegens de hedendaagse homologatie-eisen.



Ook goed gekozen is de azuurblauwe hoofdkleur, Sky Blue genaamd, in combinatie met het gebroken wit en een fijne gitzwarte striping. Heel zomers. En dan die retro-wielen. Zó enig! Een vloer van kurk (dat op hout moet lijken) maakt het geheel af.



Trek de portomonee maar alvast

Hebben? Momenteel wordt de Fiat 500 Jolly Spiaggina nog als een 'showauto' bestempeld, maar geloof ons, dat is slechts een formaliteit. Binnenkort is 'ie gewoon te koop. Reken wel op een gepeperd prijskaartje.