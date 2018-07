Theon Porsche Design: 'Wat Singer kan, kunnen wij beter'

Singer uit Californië behoeft geen enkele uitleg meer. De Porsches die onder die naam in Los Angeles uit de workshop rollen vormen de crème de la crème op het gebied van restauratie en personalisatie. Pure perfectie . Eén nadeel wel: een 911 by Singer is enkel bestemd voor de superrijken. Een half miljoen voor een exemplaar is eerder regel dan uitzondering. Lokale belastingen en een kentekenplaat nog niet eens meegerekend. Dat doet Theon Design uit het Engelse gehucht Deddington in elk geval beter. Een Porsche uit zogenoemde 'The Grey Barn' begint bij zo'n anderhalve ton.Origineel is het niet wat Theon Design doet. Ook dit kleine bedrijfje heeft een enorme zwak voor de 964-generatie van de 911. Sterker, als je niet beter zou weten zou je zweren met een Singer-Porsche van doen te hebben. Van een afstandje dan. Want zodra je dichtbij komt, zijn de verschillen tussenbeide wel degelijk overduidelijk. De lat bij Singer ligt toch echt wel wat hoger. Niettemin mogen de opgevijzelde boxer-bolides van Theon er zeer zeker zijn. En ook hier is klant, koning. Dus als het beter, heftiger en exclusiever moet, dan wordt daarvoor gezorgd. Wat je wensen ook zijn, je blijft ruim onder de 'Amerikaanse' tarieven, zo verzekert Theon.Ondanks dat het portpolio van Theon nog niet heel omvangrijk is, weet het heel goed wat het wil en kan. Zo kan de klant kiezen uit vier verschillende boxermotoren, gekoppeld aan een 5- of 6-bak van Getrag. De standaard 3.6 liter, uiteraard geheel tot in de puntjes gereviseerd, vormt de instapper. Dit blok levert 285 pk. Wil je meer kracht uit dezelfde motor, dan schroeft Theon er met alle plezier een supercharger op. Het resultaat hiervan zal zo'n 400 pk zijn. De krachtigste, atmosferische boxer die op het palet prijkt is een tot 4.0 liter opgeboord zescilinder, goed voor 400 pk. Het huzarenstukje.