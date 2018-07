Autonomie gemeengoed? Deze analoge auto's zullen gemist worden

Och gossie, de Niva. De kneuterige SUV van Lada was al van de partij toen die term nog avant la lettre was. In 1977 rolde aaibare Rus van de band. Nog steeds, wat zonder meer iets zegt over de onverwoestbaarheid van de compacte, primitieve vierwielaandrijver. Sterker, straks als de zelfstandig rijdende auto gemeengoed is, rolt de Lada Niva gewoon verder alsof het straatbeeld nooit aan verandering onderhevig is geweest. Hoop er maar op, want deze auto is er eentje die je doet hunkeren naar vroeger. Wees er echter snel bij: de tot cult verheven Niva is gewild. Zowaar onder nerds, schijnt.